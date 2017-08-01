Украина договаривается о безвизе с 14 странами

Украинские дипломаты ведут переговоры о расширении безвизового режима со странами Северной и Южной Америки, Ближнего Востока и Персидского залива

Об этом говорится в ответе Министерства иностранных дел Украины, сообщает Главком.

"Вопрос упрощения режима поездок поднят перед Вануату, Гренадой, Колумбией, Кувейтом, Южной Кореей, Маршалловым островам, Мексикой, Объединенными Арабскими Эмиратами, Самоа, Соломоновыми островами, Таиландом, Тринидадом и Тобаго, Тувалу и Уругваем", – говорится в ответе украинских дипломатов.