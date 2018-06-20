Украина договорилась о безвизе в Карибский бассейн

Источник: Корреспондент.net

Украина заключила соглашение с правительством Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований. Об этом в среду, 20 июня, говорится в сообщении Департамента консульской службы украинского МИДа в Facebook.

"В соответствии с положениями Соглашения граждане Украины, которые имеют действительные проездные документы (дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка, удостоверение личности на возвращение в Украину), въезжают, находятся, выезжают и пересекают транзитом территорию Антигуа и Барбуды без виз при условии, что длительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в сообщении.

Как уточняют в МИДе, граждане Украины, которые намерены въехать на территорию Антигуа и Барбуды на срок, превышающий 90 дней, независимо от цели поездки получают визу в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении Антигуа и Барбуды перед въездом на ее территорию.

Безвизовый режим вступает в силу с 29 июня.