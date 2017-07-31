Украина договорилась о поставках угля из США

Украина заключила с американской компанией Xcoal Energy & Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы, сообщил руководитель компании Центрэнерго Олег Коземко на брифинге в посольстве США в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Контракт был заключен 14 июля. Первая партия американского антрацита объемом 85 тысяч тонн будет поставлена в начале сентября, вторая - в объеме 125 тыся тонн - прибудет в конце сентября.

Цена первой партии составит 113 долларов за тонну. Отмечается, что эта цена не является фиксированной и в дальнейшем может меняться, в том числе, в меньшую сторону.

По словам Коземко, в 2018 году объемы поставок американского антрацита могут составить до двух миллионов тонн.

В свою очередь глава Xcoal Эрни Трэшер отметил, что его компания станет первым поставщиком американского энергетического угля в Украину.