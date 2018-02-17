Украина должна нести ответственность за реформы, - министр иностранных дел Канады

Источник: Українські новини

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что реформы нужно делать для украинцев, а не как одолжение для Запада.

Об этом она сказала в ходе украинского ланча на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Не делайте это для нас, реформы нужны украинцам, для себя и для Украины. Это не какое-то одолжение, которое Украина должна делать Западу", - сказала Фриланд.

По ее словам, Украина должна нести ответственность за структурные и экономические реформы, инициировать их.