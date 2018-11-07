Украина экспортировала более 14 млн тонн зерновых

Источник: Корреспондент.net

Украина с начала 2018/2019 маркетингового года по состоянию на среду, 7 ноября, экспортировала 14,122 млн тонн зерновых, что на 0,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

Так, к настоящему времени экспортировано 7,8 млн тонн пшеницы, 2,85 млн тонн ячменя, 3,2 млн тонн кукурузы.

Кроме того, на указанную дату экспортировано 71,4 тыс. тонн муки.