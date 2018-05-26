Украина и Болгария построят транспортный коридор
Источник: Корреспондент.net
Президент Украины Петр порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов договорились о совместном строительстве дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной.
"Договорились с премьер-министром Болгарии об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии. Будем делать все возможное, чтобы в перспективе за несколько часов можно было легко доехать с Одессы в Варну", - подчеркнул Порошенко.
Кроме того, обсуждая вопросы европейской интеграции, стороны скоординировали позиции в контексте проведения Саммита Украина - ЕС в Брюсселе 9 июля.
"В частности особое звучание наши переговоры вступили учитывая нынешнее председательство Болгарии в Совете ЕС", - подчеркнул Порошенко.
Президент продемонстрировал карту, которую привез премьер Болгарии, с маршрутом строительства такого транспортного коридора.
"На карте, которую показал президент, не хватает подписи румынской стороны. Строительство такой дороги не будет очень дорогим. Это может быть общественно-частное партнерство или совместный фонд трех государств", - добавил, в свою очередь, Борисов.
Также сообщается, что Порошенко и Борисов сегодня вечером посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.