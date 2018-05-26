Украина и Болгария построят транспортный коридор

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Петр порошенко и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов договорились о совместном строительстве дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной.

"Договорились с премьер-министром Болгарии об активизации строительства дороги по транспортному коридору между Одесской областью, Рени и Варной через территорию Румынии. Будем делать все возможное, чтобы в перспективе за несколько часов можно было легко доехать с Одессы в Варну", - подчеркнул Порошенко.

Кроме того, обсуждая вопросы европейской интеграции, стороны скоординировали позиции в контексте проведения Саммита Украина - ЕС в Брюсселе 9 июля.

"В частности особое звучание наши переговоры вступили учитывая нынешнее председательство Болгарии в Совете ЕС", - подчеркнул Порошенко.

Президент продемонстрировал карту, которую привез премьер Болгарии, с маршрутом строительства такого транспортного коридора.

"На карте, которую показал президент, не хватает подписи румынской стороны. Строительство такой дороги не будет очень дорогим. Это может быть общественно-частное партнерство или совместный фонд трех государств", - добавил, в свою очередь, Борисов.

Также сообщается, что Порошенко и Борисов сегодня вечером посетят финальный матч Лиги чемпионов УЕФА, который состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве.