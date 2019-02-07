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07.02.2019

Украина и ЕС обсудили отмену запрета на вывоз леса

Источник: Корреспондент.net

Украина и Еврокомиссия провели консультации по отмене моратория на экспорт леса-кругляка.
Об этом сообщила советник министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа.

Содержание консультаций является конфиденциальным по соглашению сторон. "Украинская сторона предоставила ЕС всю запрашиваемую информацию", - сказала она.

На данный момент ЕС может подать запрос о создании арбитражной группы (согласно ст. 306 Соглашения об ассоциации) или не продлевать спор.

Напомним, весной 2015 года Верховная Рада приняла законопроект, которым на 10 лет запретила экспорт необработанных лесоматериалов: древесных пород (кроме сосны) - с 1 ноября 2015 года, древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.

Дискуссия между с ЕС касается того, что указанные действия украинской стороны были осуществлены с нарушением процедур, предусмотренных соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС (статья 35 Ограничения экспорта или импорта).

Данная статья предусматривает, что ни одна из сторон не должна вводить или сохранять в силе любые запреты, ограничения или мероприятия эквивалентного действия в отношении импорта любого товара другой стороны или экспорта любого товара, предназначенного для территории другой стороны.

Также в целом удержание от ограничений в торговле было предусмотрено и на время действия меморандума о получении предварительной программы макрофинансовой помощи от ЕС.

 

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