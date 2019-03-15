Украина и Еврокомиссия пересмотрели договор о поставках курятины

Источник: Корреспондент.net

Еврокомиссия подтвердила достижение принципиальной договоренности с Украиной об изменении соглашения о зоне свободной торговли, что имеет целью ограничить неконтролируемый ввоз курятины в ЕС. Об этом во время ежедневного брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии.

"На этой стадии я могу лишь подтвердить, что комиссия достигла принципиальной договоренности с Украиной по внесению изменений в глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли", - сказал он.

По его словам, Еврокомиссия проинформировала Европарламент и государства-члены о последних изменениях и все стороны сейчас работают над быстрым введением в действие согласованных изменений.

"Комиссия уверена, что этот шаг ограничит поток курятины в ЕС согласованными рамками", - отметил представитель Еврокомиссии.

Вместе с тем он не уточнил объемы украинской курятины, которая будет завозиться в ЕС в рамках беспошлинных квот.

В тоже время издание Politico со ссылкой на собственные источники в Киеве и Брюсселе, сообщает, что Украина и Евросоюз достгили предварительной договоренности, которая позволит Киеву увеличить беспошлинный экспорт курятины в ЕС и закроет хитрую юридическую лазейку, которую использует компания миллиардера Юрия Косюка. Представитель Еврокомиссии подтвердил изданию, что они достигли нового соглашения с Украиной о птицеводстве, которое теперь будет направлено в Совет ЕС и Европейский парламент для утверждения.

Решение касается ситуации, которой недовольны европейские фермеры. Речь идет о найденном украинской компанией Мироновский хлебопродукт способе обойти жесткие ограничения на беспошлинный импорт куриного филе в ЕС. Курятина с костью отправляется на заводы ЕС без уплаты каких-либо пошлин, а дальше кость отрезают и продают как куриное филе.