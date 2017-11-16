Украина и Франция подписали соглашение по Арктике

Источник: Корреспондент.net

Украинские ученые смогут приобщиться к проведению исследований на французских антарктических и субантарктических станциях.

Такой договоренности достигли директор Департамента научно-технического развития Минобразования, представитель правительства Украины в Секретариате договора об Антарктике Дмитрий Чеберкус и Ив Френо, директор Французского полярного института имени Поля-Эмиля Виктора, сообщает пресс-служба МОН.

"По избранным проектам мы планируем начать двустороннее сотрудничество в сфере исследования Антарктики. Благодаря этому наши ученые, например, получат возможность приобщиться к научным исследованиям на французских антарктических и субантарктических станциях. Причем это могут быть как краткосрочные проекты, так и длительные – на срок до одного года", - отметил Чеберкус, добавив, что украинские ученые уже заинтересовались двумя проектами по исследованиям на архипелаге Кергелен.

В частности, французская сторона предложила Украине для сотрудничества ряд научных проектов по таким направлениям, как геология, климат, живая природа, астрономия, сейсмология и тому подобное.

Ив Френо пообещал поддерживать публикации ученых по итогам этих исследований в научных изданиях Франции.

"Это позволит повысить публикационную активность украинских ученых и сделать нашу антарктическую науку более видимой для мирового научного сообщества", - отмечают в МОН.

Стороны также договорились провести совместный научный семинар весной 2018 года, тематика которого будет определена позднее.

Как известно, во время 40-го консультативного совещания по Договору об Антарктике, состоявшегося в конце мая 2017 года в Пекине, Украина и Франция договорились проводить совместные культурные мероприятия для популяризации исследований в Антарктике.