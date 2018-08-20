Украина и Германия договорились продолжить сотрудничество в "нормандском формате"

Источник: Українські новини

Президент Петр Порошенко и канцлер германии Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций между министрами иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия) по вопросу введения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на оккупированную часть Донбасса.

"Петр Порошенко и Ангела Меркель договорились о продолжении консультаций на уровне министров иностранных дел "нормандского формата" по миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса", - сказано в нем.

Согласно сообщению, Меркель проинформировала Порошенко о результатах своей встречи с Президентом России Владимиром Путиным.

"Глава Украинского государства призвал активизировать усилия для освобождения украинских заложников, которых незаконно удерживают на территории России и оккупированных ею территориях", - говорится в сообщении.

Также собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.