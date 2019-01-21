Найти

21.01.2019

Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ

Источник: Корреспондент.net

Первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив сегодня, 21 января, подписал соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается, соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем предоставит новые, лучшие возможности для украинских экспортеров.

"С момента вступления в силу соглашения будут отменены ввозные пошлины для около 80% украинских промышленных товаров. Также благодаря отмене около 70% ввозных пошлин на израильскую промышленную продукцию станет возможным высокотехнологичный инвестиционный импорт. Это будет способствовать модернизации промышленного производства в Украине и увеличит добавленную стоимость производимой в Украине продукции”, - отметил Кубив.

Степан Кубив отметил, что соглашение о свободной торговле с Израилем позволяет сохранить и расширить традиционный экспорт для Украины, в частности для продукции АПК, и открыть новые возможности для экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью.

“С 1 января этого года Украина получила членство в Пан-Евро-Мед, что позволяет нам создать треугольник свободной торговли ЕС-Украина-Израиль. Это означает, что украинские производители смогут импортировать из другого сырья и материала из Израиля, перерабатывать их в Украине и экспортировать с льготной ставкой пошлины в ЕС. Это создает дополнительные стимулы для размещения производства с высокой добавленной стоимостью именно в Украины. Для украинцев это будет означать новые рабочие места, достойную зарплату и лучшие условия для жизни”, - пояснил Кубив.

Он также добавил, что соглашение с Израилем будет способствовать увеличению объема торговли и инвестиционного сотрудничества.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между Правительствами Украины и Израиля началась с 2013 года, однако наиболее интенсивная работа проводилась в 2016-2018 гг Украинская делегация провела 7 раундов переговоров, которые завершились в марте 2018 года. соглашение парафировано в прошлом году в апреле, дальнейшие юридические процедуры продолжались до ноября. 21 ноября 2018 года Кабинет Министров Украины одобрил соглашение и уполномочил Степана Кубива на его подписание.

 

Новости раздела
Украина
21.01.2019
В Николаеве напали на таксиста и угнали его авто
Мужчина в состоянии наркотического опьянения проломил череп водителю такси и похитил машину.
Украина
21.01.2019
Украинский военный попал в плен "ДНР"
Боец 58-й бригады попал в плен сепаратистов. В пресс-службе бригады подтвердили информацию о захвате солдата.
Украина
21.01.2019
В ООН назвали новые данные о жертвах на Донбассе
С начала войны на востоке Украины погибли до 13 тысяч человек, в том числе четыре тысячи военных.
Украина
21.01.2019
ЕС предложил контракт по транзиту газа на 10 лет
Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза также заявил, что не ожидает проблем с поставками газа в ЕС этой зимой.
Украина
21.01.2019
Украина побила рекорд по экспорту сельхозпродукции
Экспорт сельхозпродукции из Украины в 2018 году увеличился до рекордных 18,8 миллиарда долларов.
Украина
20.01.2019
Завтра украинцы смогут увидеть "Кровавую Луну": когда наблюдать за затмением
21 января украинцы смогут увидеть "Кровавую Луну".
Украина
20.01.2019
У группы "Антитела" хотят отсудить больше миллиона гривен
На "Антитела" подали в суд
Украина
20.01.2019
В Литве зафиксировали рекордное число украинцев
Граждане Украины, России и Беларуси составляют почти 85% всех иностранцев, проживающих в Литве.
Украина
20.01.2019
Порошенко на два дня летит в Израиль
В ходе визита запланировано подписание соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем.
Украина
20.01.2019
Протесты в Париже: задержаны 20 человек
Во Франции проходит десятая по счету масштабная акция протеста "желтых жилетов".
Украина
20.01.2019
Выборы президента: Киву, Вилкула и Гнапа выдвинули
В воскресенье, 20 января, в президенты Украины выдвинули ряд политиков. Со своими кандидатами определилась Социалистическая партия Украины, партия Сила людей и часть Оппоблока.
Украина
20.01.2019
Сутки на Донбассе: восемь обстрелов, ранен военный
Противник обстрелял позиции украинских военных из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Гнутово.
Украина
20.01.2019
Онуфрий призвал верующих не "шататься" по церквям
Предстоятель Московского патриархата считает, что Православная церковь Украины, созданная в Украине в середине декабря, не продержится долго.
Украина
19.01.2019
Хозяин дома открыл стрельбу по сотрудникам "Запорожьеоблэнерго", которые хотели провести проверку
Сотрудники "Запорожьеоблэнерго" спрятались за машиной, которую прострелил владелец дома
Украина
19.01.2019
На Крещение Кличко с мэрами более 30 городов нырял в Днепр в парке "Наталка"
Мэр Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко на Крещение искупался в реке Днепр в столичном парке "Наталка", сообщает сайт мэра Киева.
Украина
19.01.2019
На Закарпатье без газа остались 16 сел
На Закарпатье произошла разгерметизация газопровода - без газа села в Ужгородском и Береговском районах.
Украина
19.01.2019
В Укртелекоме произошел масштабный сбой
Во второй половине дня 19 января пользователи по всей стране начали массово жаловаться на неработающий интернет от компании Укртелеком.
Украина
19.01.2019
ПЦУ готова к реформам - Епифаний
ПЦУ готова к реформам - Епифаний
Украина
18.01.2019
На 100 умерших 58 рожденных: за год численность населения Украины сократилась
Численность населения сократилась на 208,8 тыс. человек
Украина
18.01.2019
Американскую юридическую фирму оштрафовали на $4,6 млн за дискредитацию Тимошенко
Ведущая международная юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP заплатит в бюджет США 4,6 млн долларов.
Украина
18.01.2019
На Прикарпатье нашли бидон с документами УПА
Среди повстанческого архива обнаружили также уникальный шарж на главнокомандующего УПА Романа Шухевича.
Украина
18.01.2019
В соборе в Сумах во время службы произошел взрыв
Взрыв произошел во время вечернего богослужения в притворе Спасо-Преображенского кафедрального собора.
Украина
18.01.2019
На Донбассе Javelin не применялись - Порошенко
Украинские военные не совершили ни одного выстрела из Javelin, сообщил президент.
Украина
18.01.2019
Нафтогаз обновил данные по объемам газа в ПХГ
Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ по 12 января 2019 года снизила запасы в них на 25,4%.
В Николаеве напали на таксиста и угнали его авто | В Украине разоблачили мошенников, продававших "акции Tesla"