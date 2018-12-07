Украина и Литва резко увеличили товарооборот

Источник: Корреспондент.net

С начала 2018 года товарооборот между Украиной и Литвой вырос на 17%. Об этом в пятницу, 7 декабря, заявил президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

"За девять месяцев текущего года товарооборот между нашими странами вырос на 17%. Это -результат углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая сегодня доказала свою эффективность", - сказал Порошенко.

По его словам, во время переговоров с литовской коллегой речь также шла и об инвестиционном сотрудничестве.

Порошенко также напомнил, что Литва принимает участие в реализации ряда проектов в Авдеевке (Донецкая обл.).

"Приятно, когда я приезжаю в Авдеевку, уже слышу от жителей гордость за то, что сотрудничество с Литвой развивается чрезвычайно эффективно. Литва одной из первых откликнулась на мое обращение к государствам-членам ЕС принять под свой протекторат вопрос восстановления инфраструктуры, разрушенной в населенных пунктах на территории Донецкой области", - сказал Порошенко.