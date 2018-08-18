Украина и ОАЭ договорились сотрудничать в сфере возобновляемой энергетики

Источник: Українські новини

Госэнергоэффективности Украины и Министерство энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 17 августа подписали Меморандум о взаимопонимании в сферах энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает управление коммуникации и связей с общественностью Госэнергоэффективности.

Ожидается, что стороны будут обмениваться опытом и содействовать реализации совместных инвестиционных проектов в сфере энергоэффективности, "чистой" энергетике и переработке мусора.

Напоминают, что ОАЭ славится значительными ресурсами нефти и газа, однако эта страна взяла курс на развитие "чистой" энергетики. Так, цель Энергетической стратегии ОАЭ до 2050 г. – достичь по меньшей мере 44 % "чистой" энергии в энергобалансе. В частности, уже сейчас вблизи города Дубай устанавливают солнечный парк, который должен стать крупнейшим в мире (его запланированная мощность к 2020 г. – 1 ГВт, а к 2050 – 5 ГВт).

Кроме того, в г. Абу-Даби (ОАЭ) базируется всемирно известное Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA).