Украина и РФ подписали договор о вылове рыбы

Источник: Корреспондент.net

Государственное агентство рыбного хозяйства Украины подписало с соответствующим ведомством Российской Федерации протокол о распределении квот вылова рыбы в Азовском море. Об этом сообщила пресс-служба Госрыбагентства.

"После длительных консультаций с соответствующими органами исполнительной власти, было решено направить Протокол подписи российской стороне по дипломатическим каналам для того, чтобы украинские рыбаки смогли и в дальнейшем осуществлять вылов водных биоресурсов в Азовском море в рамках правового поля. Также направленный на подпись Протокол предоставляет ряд преимуществ Украине", - сообщил председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

Одна из них - распределение квоты вылова бычка в объеме девяти тысяч тонн для Украины и шести тысяч тонн для РФ. Кроме того, документом оговорено вопрос передачи задержанных рыбаков той стороне, к гражданству которой они принадлежат.

"Это должно способствовать увеличению уровня безопасности украинских рыбаков в ходе осуществления ими хозяйственной деятельности. Протокол подписан по дипломатическим каналам", - сообщил Белов.