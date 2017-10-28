Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере науки и технологии

Источник: КорреспонденТ.net

Украина и США подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологии.

Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий.

"Документом возобновляется действие Соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года", - говорится в сообщении.

В Администрации украинского президента отметили, что соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур. При этом действие украинско-американского соглашения будет возобновлено на период до мая 2019 года.