28.10.2017
Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере науки и технологии
Источник: КорреспонденТ.net
Украина и США подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере науки и технологии.
Порошенко подписал закон о ратификации Соглашения о сотрудничестве в сфере науки и технологий.
"Документом возобновляется действие Соглашения между правительствами Украины и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 4 декабря 2006 года", - говорится в сообщении.
В Администрации украинского президента отметили, что соглашение вступает в силу с даты получения американской стороной уведомления о завершении всех необходимых внутригосударственных процедур. При этом действие украинско-американского соглашения будет возобновлено на период до мая 2019 года.
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