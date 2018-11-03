Украина и Турция договорились о ЗСТ до конца года

Источник: Корреспондент.net

Украина и Турция приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного выступления с президентом Петром Порошенко в Стамбуле в субботу, 3 ноября, трансляция которого велась на странице главы Украины в Facebook.

"Сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию соглашения о зоне свободной торговли. Верим, что благодаря этой сделке мы сможем достичь нашей цели - торгового баланса в 10 млрд долларов", - сказал турецкий президент.

Эрдоган также подчеркнул, что с каждым днем усиливается и развивается сотрудничество в области военно-промышленного комплекса.