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18.01.2018

Украина инициирует создание в ТКГ рабочей подгруппы по вопросу возвращения под контроль участка границы с РФ

Источник: 112.ua

Представители Украины на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске инициируют создание новой рабочей подгруппы, которая займется вопросом возвращения под контроль участка украинско-российской границы. Об этом сообщила по итогам первого в нынешнем году заседания Трехсторонней контактной группы пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Украинская сторона ожидает на содержательное обсуждение в рамках Трехсторонней контактной группы модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях. С этой целью будем продвигать создание соответствующей рабочей подгруппы", - написала она в Facebook.

Украина в настоящее время не контролирует свыше 400 км госграницы с РФ на Донбассе. Боевики, захватившие указанную территорию, создали там собственные "пункты пропуска".

Отметим, в настоящее время в состав ТКГ входят рабочие подгруппы по безопасности, гуманитарным и политическим вопросам.

Также Олифер отметила, что в 2018 году приоритетом украинской стороны в ТКГ остается компонент безопасности минских соглашений:

"Задача №1 - обеспечение всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня. Украинская сторона и в дальнейшем будет требовать вывода иностранных военных формирований с территории Донбасса и возвращения НВФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014 года", - сообщила она.

В сообщении отмечено, что Киев продолжает настаивать на необходимости обеспечения полного, беспрепятственного и безопасного доступа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на всю территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы.

Также одним из важных направлений работы представителей Киева остается возвращение Украине предприятий, которые были незаконно захвачены в ОРДЛО в марте 2017 года и отмены всех актов РФ о признании документов, выданных нелегитимной властью ОРДЛО.

"В рамках соответствующей рабочей подгруппы продолжится работа по возвращению в рамках украинского законодательства долгов за ранее поставленные ресурсы, а также создание и обеспечение деятельности международной группы экспертов для изучения экологической ситуации на неподконтрольной Украины части Донбасса", - добавила Олифер.

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