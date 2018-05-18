Украина испытала наводящиеся ракеты Скиф

Источник: Корреспондент.net

В Черниговской области прошел финальный этап испытаний новой модификации ракетного комплекса Скиф. Об этом сообщает пресс-служба киевского государственного конструкторского бюро Луч в пятницу, 18 мая.

Согласно сообщению, во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет Скиф. Все определенные цели были успешно поражены.

Переносной противотанковый ракетный комплекс Скиф предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.