18.05.2018
Украина испытала наводящиеся ракеты Скиф
Источник: Корреспондент.net
В Черниговской области прошел финальный этап испытаний новой модификации ракетного комплекса Скиф. Об этом сообщает пресс-служба киевского государственного конструкторского бюро Луч в пятницу, 18 мая.
Согласно сообщению, во время испытаний были осуществлены пуски управляемых ракет Скиф. Все определенные цели были успешно поражены.
Переносной противотанковый ракетный комплекс Скиф предназначен для поражения живой силы противника, подвижных и неподвижных бронированных целей, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.
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