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Украина испытала новейшую отечественную ракету

Источник: 112.ua

26.05.2017

Украина испытала новейшую отечественную ракету. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко. 

Все комплектующие произведены в Украине. 

"Только что состоялось успешное испытанием новой украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это - наш общий успех! Желаю как можно быстрее поставить новую ракету на вооружение украинской армии", - написал президент. 

 

 
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