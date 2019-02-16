Украина изучит евроинтеграционный опыт Черногории

Источник: Корреспондент.net

На полях Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Петр Порошенко провел встречу с лидером Черногории Мило Джукановичем по интеграции в Европейский союз. Об этом в субботу, 16 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, европейского сотрудничества и взаимодействия в международных организациях.

Кроме того, президенты согласились с необходимостью активизации диалога, а также обсудили перспективные сферы сотрудничества, в частности по изучению евроинтеграционного опыта Черногории, в том числе по адаптации национального законодательства к стандартам ЕС.

Порошенко также пригласил Джукановича посетить с визитом Украину.