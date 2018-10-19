Украина конфисковала крымское судно Норд

Источник: Корреспондент.net

Прокуратура Автономной Республики Крым передала судно Норд Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда. Как сообщила пресс-служба прокуратуры, решение принято с целью сохранения бюджетных средств, расходуемых на содержание арестованного судна на территории порта Бердянск.

В прокуратуре напомнили, что 4 октября в Апелляционный суд Киева было направлено обвинительное заключение в отношении капитана судна Норд в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства) для определения подсудности и дальнейшего рассмотрения по существу.