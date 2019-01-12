Украина купила у Турции ударные беспилотники

По словам Порошенко, эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме выскотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.

Президент добавил, что нынешнее соглашение является частью мероприятий по расширению военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией и "полностью соответствует стратегическому курсу Украины" в НАТО, к его стандартам и открытому мировому рынку вооружения".

"Продолжаем перевооружать украинскую армию современными образцами, соответствующими стандартам НАТО", – резюмировал Порошенко.