​Украина может попасть в европейский "черный список" офшоров: названа причина

Источник: Апостроф

Евросоюз может включить Украину в "черный список" налоговых убежищ из-за промедления с подписанием Многосторонней конвенции по плану действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS).

Об этом в Facebook сообщила советник министра финансов Украины Алена Макеева.

Она отметила, что Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа направил официальное письмо на имя президента Украины Петра Порошенко, в котором отметил, что "задержка украинской стороной подписания многостороннего соглашения MLI (Multilateral Convention to. Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting) может послать отрицательный сигнал международному сообществу ... Зато подписания этого документа станет сильным сигналом и подтверждением приверженности борьбе с офшорами".

"К сожалению, Украина не подписала Многостороннее соглашение (MLI) 24 января 2018 в Париже, в последние дни отказалась от участия в официальной церемонии. Вместе с тем, как член сообщества BEPS, Украина взяла на себя обязательства выполнить минимальный стандарт Плана действий BEPS и таким образом подтвердить свою преданность борьбе с офшорами", - отметила она.

По словам Макеевой, уже к 30 июня текущего года Украина должна самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта Плана действий BEPS, а до конца года - выполнить минимальный стандарт.

"Невыполнение минимального стандарта может стать причиной для включения Украины в список офшорных стран Евросоюза", - сообщила Макеева.