08.01.2019
Украина может стать следующим членом НАТО после Македонии, - посол при альянсе
Источник: Українські новини
Глава миссии Украины при Организации Североатлантического договора (НАТО) Вадим Пристайко заявляет, что Украина может стать 31-м членом НАТО после Македонии.
Об этом он сказал в интервью телеканалу "112 Украина", передают Українськi Новини.
Пристайко отметил, что в ближайшее время Македония станет 30-м членом НАТО.
На данный момент альянс также рассматривает возможность вступления следующих стран: Босния, Украина и Грузия.
"Мы можем стать 31-м или 32-м членом НАТО", - заявил Пристайко.
Он также отметил, что в неофициальных беседах руководители НАТО заявляют, что им приятен факт возможного закрепления в Конституции Украины курса на членство в НАТО.
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