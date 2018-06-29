Украина на 152 месте в рейтинге безопасности стран

Источник: Корреспондент.net

В рейтинге уровня безопасности стран организации Institute for Economics and Peace за 2018 год Украина оказалась на 152 месте, сообщается в отчете организации.

Всего страны были разделены на пять уровней безопасности: очень высокий, высокий, средний, низкий, очень низкий.

В тройку самых безопасных стран вошли Исландия, Новая Зеландия и Австрия. Самой опасной страной организация назвала Сирию, которая заняла 163 место. Россия на 154 месте в рейтинге.