Украина на четверть сократила импорт газа - НАК

Источник: Корреспондент.net

Импорт газа в Украину в 2018 году сократился на 24,8% по сравнению с годом ранее: с 14,1 млрд куб. м до 10,6 млрд куб. м.

В частности, как доложили в компании, импорт сократили обе ключевые категории импортеров: Нафтогаз - с 8,7 до 7 млрд куб. м (-19,5%) и частные компании - с 5,4 до 3,6 млрд куб. м (-33,3%).

По информации НАК, в 2018 году газ в Украину импортировали 65 компаний (в 2017 году - 67 компаний). Указано, что число европейских поставщиков, у которых Нафтогаз закупал природный газ в 2018 году, составило 18 компаний (в 2017 году - 13 компаний). При этом ни одна из этих компаний не поставляла более 30% объема импортируемого Нафтогазом газа.

"Нафтогаз уже четвертый год не закупает газ у Газпрома, который отказывается выполнять решение Стокгольмского арбитража по объемам и условиям поставки", - заверили в пресс-службе компании.