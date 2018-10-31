Украина на четверть сократился импорт газа

Источник: Корреспондент.net

В первые девять месяцев 2018 года импорт природного газа в Украину составил чуть более восьми миллиардов кубометров, что на 24,3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом в среду, 31 октября, сообщает пресс-служба Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

Отмечается, что за три квартала 2018 года также уменьшился транзит природного газа по территории Украины: он составил 65,446 млрд кубометров, что на 7% меньше, чем за этот же период 2017 года.

Добыча природного газа в Украине за январь-сентябрь 2018 года, по данным Минэнерго, составила 15,5 млрд кубометров, что соответствует результатам января-сентября 2017 года.