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02.01.2018

Украина на треть нарастила экспорт елочных игрушек

Источник: Корреспондент.net

Украинский экспорт украшений к новогодним и рождественским праздникам вырос за январь-октябрь на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года до $6,1 млн. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли.

"На сегодняшний день ЕС является основным покупателем украинских елочных украшений, но нашими игрушками украшены также елки и в США, и Израиле, и даже на Мальдивах", - сказано в сообщении.

За 10 месяцев 2017 года в ЕС экспортировано 58% общего объема поставок новогодних украшений. Общий объем поставок в ЕС увеличился на четверть – с $2,8 млн за январь-октябрь 2016 года до $3,5 млн за 10 месяцев 2017-го.

Наибольшая доля экспорта продукции приходится на Нидерланды, куда Украина поставляет 30% общего экспорта новогодних украшений из Украины и 52% экспорта в страны ЕС. По данным МЭРТ, в 2017 году объемы поставок новогодних украшений в Нидерланды вырос на 31,5%.

МЭРТ отмечает расширение географии экспорта таких изделий – в 2017 году Австрия, Армения и Румыния начали импортировать украинские новогодние украшения.

В то же время в 2,3 раза выросли поставки таких товаров в Великобританию, в 2,2 раза – в Россию. Более чем в полтора раза увеличились поставки в Грузию, Чехию, Латвию. В полтора раза возрос экспорт такой продукции на Мальдивы, в 1,4 раза – в Польщу и США.

Согласно сообщению министерства, 86% экспорта игрушек составляют изделия из стекла, отмечает министерство.

 

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