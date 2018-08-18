Украина на три года заблокировала танкер из России

Источник: Корреспондент.net

Российское судно Механик Погодин, внесенное Украиной в санкционный список и находящееся в порту Херсона, заблокировано там на три года. Об этом сказал первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов, сообщает Громадське радио в субботу, 18 августа.

"10 августа актив данной компании, а именно судна Механик Погодин", был заблокирован на три года в порту города Херсон", – сказал Гданов.