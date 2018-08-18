Украина на три года заблокировала танкер из России
Источник: Корреспондент.net
Российское судно Механик Погодин, внесенное Украиной в санкционный список и находящееся в порту Херсона, заблокировано там на три года. Об этом сказал первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Изет Гданов, сообщает Громадське радио в субботу, 18 августа.
"10 августа актив данной компании, а именно судна Механик Погодин", был заблокирован на три года в порту города Херсон", – сказал Гданов.
Он также отметил, что инспекция попытается попасть на судно во второй раз.
"Каждая страна имеет право и обязана контролировать как техническое состояние судна, если есть жалобы (а там есть жалобы), так и экологическое состояние. Это наша ответственность как государства. Есть у нас и правоохранительные органы, которые обязаны предоставить возможность контролирующим структурам провести контроль в соответствии с их полномочиями. Это будет сделано", – заверил Изет Гданов.