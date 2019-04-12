Украина начала экспорт газа в Европу

Источник: Корреспондент.net

Украина начала экспортировать газ в направлении Венгрии. Об этом сообщил глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев на своей странице в Facebook.

"Укртрансгаз открыл экспорт газа из Украины в направлении Венгрии", - написал он.

Коболев в своей публикации сослался на публикацию в прессе, согласно которой, входящая в TAS Group Сергея Тигипко, газовая компания осуществила поставку в Венгрию 1 МВт-ч газа.