Украина начала поиск активов "Газпрома" за рубежом, - МИД

Источник: Українські новини

В Министерстве иностранных дел решили начать поиск активов российского монополиста "Газпрома". В будущем они могут быть арестованы или конфискованы.

С таким заявлением выступила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Мы уже дали задание нашим дипломатическим миссиям провести основательный анализ: обратиться ко всем реестрам, ко всем открытым базам данных для того, чтобы узнать – где, что есть у "Газпрома", – сообщила в прямом эфире Елена Зеркаль.

По словам замминистра, это сделано это для того, чтобы в будущем иметь возможность подать в суд на арест этого имущества и его дальнейшую конфискацию.

"Нефтегаз" также работает с юридическими компаниями-агентами, которые разбираются в вопросах ареста и конфискации активов", – отметила Зеркаль.