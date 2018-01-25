Украина надеется в мае получить транш МВФ, - глава Минфина

Источник: 112.ua

Украина надеется получить в мае 2018 года очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в кулуарах "Украинского завтрака" в швейцарском Давосе.

"Я надеюсь, что до мая, а может и раньше, условия будут выполнены", - сказал Данилюк.

Среди основных условий глава Минфина назвал принятие закона об антикоррупционном суде и назначение главы Национального банка Украины.

Напомним, открытая в марте 2015 г. четырехлетняя программа EFF общим объемом около 17,11 млрд долл. с первым траншем в 5 млрд долл. предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 г. еще трех траншей по 1,63 млрд долл. и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до 0,61 млрд долл.

Украина выполнила большую часть обязательств, согласованных с ЕС. Вместе с тем она не выполнила четыре требования, в частности снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.