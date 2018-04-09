Украина находится в приоритетах ФРГ - Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Украина находится в приоритетах нового правительства Германии. Такое заявление в понедельник, 9 апреля, на своей странице в соцсети Twitter сделал президент Петр Порошенко.

Порошенко сообщил, что совершит визит в Германию.

"В понедельник я отправляюсь в Германию. Это одна из первых встреч нового немецкого правительства с госпожой канцлером. Я очень благодарен за те приоритеты, которые она выставляет, и Украина очень высоко в приоритетах Германии. В качестве примера можно сказать, что в коалиционном соглашении немецкого правительства вопрос Украины, вопрос миротворцев является ключевым. Там буквально пять-шесть стран упомянуто и это очень символично такая приоритезация важности Украины для Германии как лидера Европейского союза", - заявил президент.

Он подчеркнул, что на встрече будут обсуждаться вопрос мира в Украине, миротворцев, поддержки реформ, а также реализация конкретных проектов в Украине.