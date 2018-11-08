Украина намолотила почти 63 млн тонн зерновых

Источник: Корреспондент.net

Украинские аграрии намолотили 62,9 млн тонн зерна с площади 13,9 млн га.

Отмечается, что в целом собрано 34,3 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых с площади 9,9 млн га при урожайности 34,8 ц/га; 27,8 млн тонн кукурузы с площади 3,8 млн га (82%) при урожайности 73,7 ц/га; 135 тыс. тонн гречихи с площади 107 тыс. га (98%) при урожайности 12,6 ц/га; 78 тыс. тонн проса с площади 50 тыс. га (97%) при урожайности 15,4 ц/га.

Также намолочено технических культур - 13,3 млн тонн подсолнечника с площади 5,9 млн га (98%) при урожайности 22,4 ц/га; 4,3 млн тонн сои с площади 1,7 млн га (98%) при урожайности 25,5 ц/га; 2,7 млн тонн рапса с площади 1,0 млн га при урожайности 26,1 ц/га.

Сахарной свеклы накопано 12,1 млн тонн с площади 245 тыс. га (88%) при урожайности 492 ц/га.

Одновременно с уборкой урожая идет осенняя посевная кампания. Так, аграрии посеяли 7,1 млн га озимых зерновых культур (98%), при прогнозируемой площади 7,2 млн га. Кроме того, озимый рапс при прогнозируемой площади 888 тыс. га посеян на 1,0 млн га (116%).