05.04.2018
Украина нарастила экспорт сахара
Источник: Корреспондент.net
Украина в марте экспортировала 47,2 тысяч т сахара, что на 15% больше в сравнении с февралем. Об этом с четверг, 5 апреля.
Основные поставки в марте осуществлялись в страны постсоветского пространства и Африки.
По словам руководителя аналитического отдела Укрцукра Русланы Бутыло, 50% всех поставок марта было реализовано в Узбекистан - 23,5 тысяч т. Также продолжились отгрузки в Турцию - 7,9 тысяч т, Сомали - 3,7 тысяч т, Таджикистана - 2,9 тысяч т, Бенина - 1,8 тысяч т и других стран - 7,3 тысяч т.
Суммарно за сентябрь-март 2017/2018 маркетингового года экспорт сахара составил 338,1 тысяч т.
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