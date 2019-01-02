Украина нарастила экспорт зерновых

В частности, пшеницы экспортировано более 10 млн тонн, ячменя - 3,1 млн тонн, кукурузы - 9,1 млн тонн. Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 122,1 тыс. тонн пшеничной муки.

Отметим, по состоянию на 28 декабря прошлого маркетингового года украинские аграрии экспортировали более 21 млн тонн зерновых.

В ведомстве добавили, что с 1 июля по состоянию на 28 декабря украинские аграрии экспортировали более 3 млн тонн масличных культур, в то время как за аналогичный период прошлого года масличных было экспортировано более 3,3 млн тонн.