02.01.2019
Украина нарастила экспорт зерновых
Источник: Корреспондент.net
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (июль 2018 - июнь 2019 гг.) по состоянию на 2 января экспортировали 23 млн тонн зерновых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия в среду, 2 января.
В частности, пшеницы экспортировано более 10 млн тонн, ячменя - 3,1 млн тонн, кукурузы - 9,1 млн тонн. Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 122,1 тыс. тонн пшеничной муки.
Отметим, по состоянию на 28 декабря прошлого маркетингового года украинские аграрии экспортировали более 21 млн тонн зерновых.
В ведомстве добавили, что с 1 июля по состоянию на 28 декабря украинские аграрии экспортировали более 3 млн тонн масличных культур, в то время как за аналогичный период прошлого года масличных было экспортировано более 3,3 млн тонн.
Новости раздела
Украина
02.01.2019
В Украине заявили о рекордном восстановлении лесов
В 2018 году в Украине воссоздано лесов на общей площади 43,7 тысяч гектаров, из которых создано новых лесов - 1,9 тыс. га.
Украина
01.01.2019
Новый глава ОБСЕ посетит Донбасс
Глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин сообщил подробные планы визита.
Украина
01.01.2019
Предстоятель ПЦУ Епифаний пожелал украинцам мира и возвращения Крыма
Епифаний поздравил украинцев с Новым годом.
Украина
01.01.2019
Зеленский в эфире "1+1" выступил вместо Порошенко и объявил о выдвижении в президенты
Лидер "Квартал 95" Владимир Зеленский заявил о выдвижении себя на пост президента Украины. Об этом он объявил в эфире телеканала "1+1".
Украина
01.01.2019
Вступил в силу закон о госбюджете на 2019 год
Доходы и расходы в 2019 году превысят триллион гривен. Объем дефицита определили в размере почти 90 миллиардов гривен.
Украина
01.01.2019
Порошенко поздравил украинцев с Новым годом
Президент с женой вечер 31 декабря провел возле главной елки страны на Софиевской площади в Киеве.
Украина
01.01.2019
Как встречали Новый год у главной елки Украины
Новый год на Софиевской площади встретили гимном Украины и танцами. Празднование продолжалось до утра.
Украина
01.01.2019
Сепаратисты обстреляли позиции сил ООС на Донбассе
Вблизи населенного пункта Гнутово противник выпустил мину 82-го калибра по позициям подразделений Объединенных сил.
Украина
01.01.2019
Канада и Британия стали послами НАТО в Киеве
Впервые дипломатические миссии сразу двух стран стали контактными посольствами НАТО в Украине.
Украина
01.01.2019
В Украине увеличился прожиточный минимум
С сегодняшнего дня он составляет 1853 гривен, однако, до конца года будет повышен еще дважды.
Украина
31.12.2018
Порошенко встретит Новый год в Карпатах
Порошенко Новый год встретит в резиденции в Карпатах
Украина
30.12.2018
В Карпатах упал метеорит
Двухкилограммовый хандрит рухнул на гараж жителя села Замагора. Находку передали в музей гуцульской магии.
Украина
30.12.2018
Семьям пленных моряков выплатили по 100 тыс. грн
Правительство выплатило всем 24 семьям украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива, по 100 тысяч гривен.
Украина
30.12.2018
Украинцы смогут посещать страны Балтии по ID-карте
Вскоре украинцы смогут посещать страны Балтии без заграничного паспорта, а только по внутренним ID-картам.
Украина
30.12.2018
В центре Ивано-Франковска застрелили мужчину
В Ивано-Франковске застрелили мужчину, по области объявили план Сирена для розыска и задержания злоумышленников.
Украина
30.12.2018
Киев заявляет о саботаже решения ЕСПЧ по морякам
Украина готовит для передачи в Европейский суд по правам человека данные о невыполнении решения суда по захваченным морякам.
Украина
29.12.2018
Эксперты рассказали, что будет с курсом евровалюты в 2019 году
Прогнозы экспертов на юбилейный, 20-й год существования евро прямо противоположны
Украина
29.12.2018
Греческий бизнесмен запустил в Одесской области масштабный социальный проект "Дети региона"
Греческий бизнесмен запустил в Одесской области масштабный социальный проект "Дети региона"
Украина
29.12.2018
Нафтогаз оценил потери активов в Крыму в $5 млрд
Украина выиграет очередное арбитражное разбирательство, если докажет, что ответчиком является именно Россия.
Украина
29.12.2018
Полторак назвал зарплаты военных с 1 января
С 1 января 2019 года Минобороны повышает денежное обеспечение военнослужащих ВСУ, в том числе Сухопутных войск.
Украина
29.12.2018
Гройсман обманул депутатов с бюджетом-2019 - СМИ
Депутаты мажоритарщики согласились проголосовать за бюджет на следующий год при определенных условиях, которые, по данным СМИ, премьер выполнил лишь на 20%.
Украина
29.12.2018
Днем на Донбассе почти не стреляли - ООС
Сепаратисты по состоянию на 18:00 субботы, 29 декабря, два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Украина
29.12.2018
На Донбассе готовят провокацию с химоружием - СЦКК
Зафиксированные наблюдателями ОБСЕ факты указывают на возможность провокации с использованием химического оружия на Донбассе.