Украина нарастила торговлю с Латвией

Источник: Корреспондент.net

Объем взаимной торговли товарами между Украиной и Латвией в прошлом году вырос на 27%. Об этом стало известно во время встречи премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины в четверг, 1 марта.

Отмечатся, что во время встречи премьер-министры обсудили возможности инвестиционного и инновационного сотрудничества в аграрном секторе и логистике.

"Среди важных сфер инновационного сотрудничества стороны определили агросектор и логистику, прежде всего в контексте использования маршрута железнодорожного поезда Зубр, который соединяет порты Ильичевск, Одесса и Южный с портами Риги, Вентспилса, Лиепаи и Таллинна", - говорится в сообщении.

В ходе встречи премьеры Украины и Латвии также отметили, что объем взаимной торговли товарами и услугами вырос в прошлом году на 27% с положительным для Украины сальдо в 102,6 млн долл. Товарооборот между двумя странами по итогам 2017 года составил 462 млн долл.

По итогам переговоров Гройсман и Кучинскис приняли участие в подписании двух международных документов: протокола о намерениях между Министерствами образования и науки Украины и Латвии о работе украинской школы в Риге, а также основного соглашения о сотрудничестве между Рижским техническим университетом и Национальным техническим университетом Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского.