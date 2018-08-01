Украина нарастила транзит газа в июле на 13%

Источник: Корреспондент.net

Транзит газа через газотранспортную систему Украины в июле 2018 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

"По итогам июля транзит газа через территорию Украины возрос на 950 млн куб. м, или на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время двухнедельной остановки на ремонт газопровода Северный поток в Балтийском море среднесуточные объемы транзита газа из России в Европу через украинскую ГТС увеличились на 20%.