Украина-НАТО: Польша хочет изменить формат встреч

Источник: Корреспондент.net

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предлагает изменить формат заседаний комиссии Украина-НАТО с целью обойти вето Венгрии на проведение официальных заседаний. Об этом Чапутович сообщил изданию PAP.

Глава польского МИД отметил, что в условиях блокирования Венгрией проведения заседаний комиссии Украина-НАТО нужно найти возможность для проведения "менее формальных" встреч между Киевом и Брюсселем.

"Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии", - сказал Чапутович