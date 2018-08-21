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21.08.2018

Украина не досчиталась миллиардов долларов по вине "Укрзализныци", – СМИ

Источник: Українські новини

Тарифная политика железнодорожного государственного монополиста Публичного акционерного общества (ПАО) "Укрзализныця" привела к снижению конкурентоспособности национальных производителей на экспортных рынках.

"В условиях усиления конкуренции на глобальных рынках украинские производители не могут переложить дополнительные расходы на покупателей. Это приводит к потере рынков сбыта и, соответственно, уменьшению объемов производства продукции", - подчеркивают в аналитической справке, подготовленной специалистами ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ).

Ярким примером эксперты называют ситуацию в горно-металлургическом комплексе в 2017 году - поскольку для основной части предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) железнодорожный транспорт является безальтернативным.

Так, из-за существенного роста железнодорожных тарифов в 2016-2017 годах (на 33%) уже в 2017 году предприятия ГМК Украины снизили экспорт железорудного сырья в Китай на 3 млн тонн, до 11,8 млн тонн. Также в 2017 году Украина снизила на 3,1 млн тонн экспорт металлопроката - до 14,6 млн тонн - в частности, из-за потери ценовой конкурентоспособности на рынках стран Ближнего Востока, Южной Азии и Европейского Союза.

В результате потери экспортных рынков выпуск металлопроката в Украине в 2017 году упал на 3 млн тонн, а производство железорудного сырья, вызванное снижением выплавки стали и уменьшением экспорта руды в Китай, снизилось на 5 млн тонн, до 96 млн тонн в год.

В свою очередь, из-за уменьшения производства железорудного сырья и металлопроката сама "Укрзализныця" в 2017 году потеряла перевозки грузов в объеме не менее 15 млн тонн, недополучив прибыль - поскольку грузовые перевозки "УЗ" имеют рентабельность 23-33%.

"Несмотря на полученный негативный результат от предыдущих повышений своих тарифов, госмонополист намерен добиться очередного увеличения стоимости своих услуг для грузоотправителей на 11% за счет унификации тарифов на перевозку порожних грузовых вагонов", - отмечается в аналитической записке.

По мнению экспертов "УПЭ", результатом этой инициативы станет новое падение объемов украинского экспорта и как следствие - снижение поступлений валютной выручки в страну.

Исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко выразил мнение, что данная ситуация сложилась из-за монопольного положения "Укрзализныци" на рынке железнодорожных перевозок - как грузовых, так и пассажирских.

"Укрзализныця", будучи монополистом, может навязывать грузоотправителям и пассажирам любые тарифы, не заботясь о повышении качества услуг и их конкурентоспособности. Поэтому существуют проблемы с подвижным составом "УЗ" и не только", - сказал он.

Выходом из положения Устенко считает разрушение монополии "Укрзализныци".

"Ее зоной ответственности должна остаться железнодорожная инфраструктура, остальное должен взять на себя бизнес. Потому что сейчас от действий "УЗ" страдают не только металлурги, но и другие экспортеры - аграрии, химики. Все это приводит к снижению украинского экспорта - потому что сейчас "Укрзализныця" - организация, работающая неэффективно", - пояснил он.

 
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