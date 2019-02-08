Украина нуждается в новом законе о свободных экономических зонах

Источник: Українські новини

Институт Свободных экономических зон провел Круглый стол, посвященный перспективам развития регионов, местных общин и отдельных отраслей экономики. Отсутствие инструмента свободных экономических зон в Украине угрожает экономической безопасности государства. Об этом 8 февраля заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев в ходе Круглого стола "Инструмент СЭЗ в Украине ради развития регионов и отдельных отраслей", который провел Институт Свободных экономических зон.

Участники Круглого стола, среди которых были народные депутаты, руководители органов местного самоуправления и государственных администраций, представители органов центральной власти и бизнеса, единодушно поддержали необходимость создания СЭЗ в новом формате.

Они отметили, что большинство стран мира, которые получают кредитования Международного валютного фонда, успешно развивают этот инструмент экономической политики. В частности, Португалия и Греция, вместе с Украиной входят в тройку крупнейших должников МВФ, имеют пять специальных экономических зон, три из которых входят в тройку крупнейших в Европейском Союзе. Поэтому, отметили участники мероприятия, создание СЭЗ не является препятствием для плодотворного сотрудничества с международными финансовыми организациями.

"Мы предлагаем изменить базовый закон о СЭЗ, в частности, в части возможности их создания по решению местных властей. И хотя это является сложным вопросом, который еще требует согласования, для некоторых городов, объединенных территориальных общин и районов такая необходимость назрела еще вчера", - подвел итоги обсуждения Павел Климец, директор и основатель Института Свободных экономических зон.

По его словам, Институт планирует продолжить изучение опыта создания и функционирования СЭЗ в мире и изменить предвзятое отношение к самому инструменту СЭЗ.

Участники Круглого стола отметили, что после отмены в 2005 году льгот для субъектов, которые реализуют инвестиционные проекты в специальных экономических зонах и территориях приоритетного развития, было зарегистрировано 32 законопроекта об изменениях в действующее законодательство о СЭЗ и ТПР, 8 из которых сегодня находятся на рассмотрении в Верховной Раде, но застряли на уровне парламентских комитетов и аппарата ВРУ.

"Институт Свободных экономических зон" был зарегистрирован в июле 2018 года. Целью его деятельности является создание и развитие специальных (свободных) экономических зон в регионах Украины, улучшение их инвестиционного климата, укрепление местного самоуправления и развитие территориальных общин.

Команда Института выступает профессиональным посредником в коммуникации с органами центральной и местной власти, ассоциациями, инвесторами, помогает с написанием проектов законов и нормативных актов, организует дискуссионные площадки, готовит аналитику и проводит медийные кампании для популяризации инструмента СЭЗ, изучает успешный опыт их создания и функционирования, проводит юридическое сопровождение создания СЭЗ, помогает в написании инвестиционных проектов и поиска инвесторов.