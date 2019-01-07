Украина обратилась в Европейский суд из-за нарушения прав захваченных в плен Россией моряков

Источник: Українські новини

Украина просит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать факт нарушения Россией прав захваченных ею в плен 24 украинских военных моряков.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина, передают Українськi Новини.

"Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 г. полноценную заявление по делу №55855/18. Правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24 украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного удержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности", - написал он.

Лищина отметил, что своими действиями российская сторона нарушила ст. 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.