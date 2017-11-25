25.11.2017
Украина объявила российского олигарха в розыск
Источник: Корреспондент.net
Российский олигарх Константин Малофеев, который подозревается в финансировании сепаратистов на Донбассе, объявлен в межгосударственный розыск. Об этом говорится в ответе начальника главного следственного управления Национальной полиции Украины Виталия Невгада на депутатский запрос нардепа Сергея Лещенко.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования получены доказательства причастности Малофеева к совершению преступления по статье Уголовного кодекса "Создание военизированных или вооруженных формирований", составлено и сообщено о подозрении.
"На сегодня досудебное расследование в уголовном производстве остановлено... а Малофеев объявлен в межгосударственный розыск", - заявили в Нацполиции.
Новости раздела
Украина
25.11.2017
Восьмой штат США признал Голодомор 1932-1933 гг. геноцидом украинского народа
К штатам Вашингтон, Висконсин, Орегон, Иллинойс, Пенсильвания, Нью- Джерси и Нью-Йорк присоединился Мичиган
Украина
25.11.2017
Хотелось бы, чтобы Россия покаялась за Голодомор, - Порошенко
Глава государства надеется, что РФ когда-то признает Голодомор геноцидом
Украина
24.11.2017
В Украине изменили правила выдачи водительских прав: стали известны подробности
Новые правила выдачи водительских прав
Украина
24.11.2017
КС вынес первое решение за год и запретил судам автоматически продлять арест обвиняемым
Данная норма нарушала конституционное право человека на свободу и личную неприкосновенность
Украина
24.11.2017
В соцсетях Черная пятница вызвала шквал обсуждений и шуток
Про "черную пятницу" в этом году не забыли даже Нацгвардия и МВД Украины
Украина
24.11.2017
Во Львове под брусчаткой нашли древние надгробия
Надгробия датированы 20-30-ми годами прошлого века.
Украина
24.11.2017
Неизвестный заминировал весь метрополитен в Киеве
Полиция проверяет столичную подземку и прилегающие территории.
Украина
24.11.2017
Порошенко заявил о договоренности с Еврокомиссией о выделении макрофинансовой помощи на 2018 и 2019 год
Президент заявил, что сумму помощи договорились не разглашать
Украина
24.11.2017
Плотницкий подал в отставку с должности "главы ЛНР"
И.о. "главы ЛНР" теперь Леонид Пасечник
Украина
23.11.2017
В Украине задержали торговцев органами подростков: опубликованы фото и видео
В Украине сотрудники правоохранительных органов задержали банду, вербовавшую подростков для продажи их органов.
Украина
23.11.2017
Порошенко проводит переговоры с Президентом Евросовета Туском с глазу на глаз,- Цеголко
Украина
23.11.2017
"Черная пятница" в Украине. Что готовят ритейлеры и чего ждать потребителям
В США объем продаж во время "Черной пятницы" гораздо выше.
Украина
23.11.2017
Зеленский негодует от возможного запрета "Сватов": сначала поборите свое кумовство, а потом будете бороться с нашими сватами
Известный телеведущий и актер Владимир Зеленский опубликовал эмоциональное видеообращение из-за информации о возможном запрете "Сватов".
Украина
23.11.2017
После задержания ФСБ умерла 82-летняя крымская татарка Веджие Кашка
Женщине стало плохо, когда ее хотели арестовать
Украина
23.11.2017
Революція Гідності до та після: як змінилося життя українців за 4 роки в цифрах
Поки що ж громадяни України потерпають від девальвації національної валюти, зростання цін і тарифів.
Украина
23.11.2017
Стаж работы для пенсии: трудовой, страховой, пенсионный
С введением страхового стажа (01.01.2004 года) стало не важно, сколько человек фактически работал –значение имеет в течение какого периода и сколько уплачивал работодатель за него в Пенсионный фонд. Трудовой стаж, полученный до января 2004, автоматически приравнивается к страховому стажу. После указанной даты для расчёта пенсии имеет значение период уплаты страховых взносов.
Украина
23.11.2017
Украинским военным разрешили носить усы и бороды
В Минобороны назвали условия, которым должны соответствовать усы и бороды украинских солдат.
Украина
22.11.2017
Может быть очень жестко: чем Украина ответит на шпионский скандал с Беларусью
Между Киевом и Минском разгорелся дипломатический скандал
Украина
22.11.2017
Четыре года с начала Майдана: Что произошло с украинской экономикой
Революция достоинства, начавшаяся четыре года назад, и последующие события развернули много лет ориентированную на Россию и рынки СНГ экономику Украины в сторону… Сложно сказать куда, ведь к Европе она все еще имеет мало привязки, а наши рынки сбыта развиваются больше в Африке и Азии. Однако точно можно утверждать, что в экономике произошли структурные изменения, а сопровождающие их потрясения усугубили ситуацию до предела.
Украина
22.11.2017
Украина рассчитывает на часть помощи от ЕС
Климпуш-Цинцадзе рассчитывает, что будет найден компромисс.
Украина
22.11.2017
Декоммунизацию Украины оценит Конституционный суд
Конституционный суд Украины начал рассмотрение обращения депутатов от оппозиции, настаивающих на признаниии неконституционным закона о декоммунизации. Истцы не уверены в успехе.
Украина
22.11.2017
СБУ запретила въезд в Украину актеру известного сериала "Сваты" Добронравову
Добронравов неоднократно посещал оккупированный Россией Крым.