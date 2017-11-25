Украина объявила российского олигарха в розыск

Источник: Корреспондент.net

Российский олигарх Константин Малофеев, который подозревается в финансировании сепаратистов на Донбассе, объявлен в межгосударственный розыск. Об этом говорится в ответе начальника главного следственного управления Национальной полиции Украины Виталия Невгада на депутатский запрос нардепа Сергея Лещенко.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования получены доказательства причастности Малофеева к совершению преступления по статье Уголовного кодекса "Создание военизированных или вооруженных формирований", составлено и сообщено о подозрении.

"На сегодня досудебное расследование в уголовном производстве остановлено... а Малофеев объявлен в межгосударственный розыск", - заявили в Нацполиции.