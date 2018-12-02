02.12.2018
Украина опустилась в рейтинге паспортов
Источник: Корреспондент.net
Украинский паспорт опустился с 24 на 28 место в рейтинге сильнейших паспортов мира.
В то же время первое место, как сообщается, занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, который открывает для его владельца право свободного или с получением визы по прибытию посещение 167 стран.
Напомним, 24 место в этом же рейтинге украинский паспорт занимал в сентябре.
Указано, что рейтинг составлен согласно спектру возможностей, которые паспорт предоставляет своему владельцу. Паспорта оцениваются по их общему "безвизовому баллу".
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