Украина опустилась в рейтинге паспортов

Источник: Корреспондент.net

Украинский паспорт опустился с 24 на 28 место в рейтинге сильнейших паспортов мира.

В то же время первое место, как сообщается, занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, который открывает для его владельца право свободного или с получением визы по прибытию посещение 167 стран.

Напомним, 24 место в этом же рейтинге украинский паспорт занимал в сентябре.

Указано, что рейтинг составлен согласно спектру возможностей, которые паспорт предоставляет своему владельцу. Паспорта оцениваются по их общему "безвизовому баллу".