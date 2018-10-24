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24.10.2018

Украина опустилась в рейтинге производителей стали

Источник: Корреспондент.net

Украина по итогам работы металлургических предприятий в сентябре 2018 года снизила производство стали на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,787 млн тонн. Таким образом страна опустилась с 12 на 13 место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В сентябре зафиксировано снижение выплавки стали к сентябрю прошлого года в половине стран первой десятки.

Первая пятерка стран-производителей по итогам сентября выглядит следующим образом:

  1. Китай (80,845 млн тонн, рост на 7,5%);
  2. Индия (8,520 млн тонн, рост на 2,1%);
  3. Япония (8,418 млн тонн, падение на 2,4%);
  4. США (7,251 млн тонн, рост на 9%);
  5. РФ (5,910 млн тонн, падение на 1,3%);

В целом в сентябре 2018 года 64 страны произвели 151,711 млн тонн стали, что на 4,4% выше сентября-2017.

Всего за девять месяцев этого в первую пятерку вошли:

  1. Китай (699,424 млн тонн, рост на 6,1%);
  2. Индия (79,660 млн тонн, рост также на 6,1%);
  3. Япония (78,615 млн тонн, рост на 0,4%);
  4. США (64,170 млн тонн, рост на 4,5%);
  5. РФ (54,288 млн тонн, рост на 1,8%).

Далее идут Южная Корея (54,187 млн тонн, рост на 2%), Германия (34,030 млн тонн, рост на 3,5%), Турция (27,982 млн тонн, рост на 0,9%), Бразилия (26,094 млн тонн, рост на 2,5%) и Иран (18,520 млн тонн, рост на 20%).

На 11 месте оказалась Италия (18,313 млн тонн, рост на 2,9%), на 12 - Тайвань (КНР, 17,322 млн тонн, рост на 1,8%) и Украина (15,779 млн тонн, рост на 0,8%).

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