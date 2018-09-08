Украина открыла генеральное консульство в Канаде

Источник: Корреспондент.net

В канадском Эдмонтоне открыли Генеральное консульство Украины. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщает пресс-служба МИД Украины.

В торжествах принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Это знаковое событие. Этим Украина признает особую роль, которую сыграла украинская община на западе Канады, а также открывает двери для торговых и инвестиционных контактов", - заявил министр.

После церемонии открытия учреждения Павел Климкин лично поздравил первого посетителя генконсульства – двухлетнего Данилку, которому оформили документ о получении гражданства Украины.

В провинции Альберта проживает более 350 тысяч канадцев украинского происхождения. Новообразованное Генеральное консульство будет обслуживать другие провинции западной Канады - Саскачеван, Британская Колумбия, а также Юкон и Северо-западные территории.