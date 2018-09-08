Украина открыла генеральное консульство в Канаде
Источник: Корреспондент.net
В канадском Эдмонтоне открыли Генеральное консульство Украины. Об этом в субботу, 8 сентября, сообщает пресс-служба МИД Украины.
В торжествах принял участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Это знаковое событие. Этим Украина признает особую роль, которую сыграла украинская община на западе Канады, а также открывает двери для торговых и инвестиционных контактов", - заявил министр.
После церемонии открытия учреждения Павел Климкин лично поздравил первого посетителя генконсульства – двухлетнего Данилку, которому оформили документ о получении гражданства Украины.
В провинции Альберта проживает более 350 тысяч канадцев украинского происхождения. Новообразованное Генеральное консульство будет обслуживать другие провинции западной Канады - Саскачеван, Британская Колумбия, а также Юкон и Северо-западные территории.
Генеральное консульство в Эдмонтоне стало первым, которое Украина открыла после начала российской агрессии. К этому времени в Канаде работали украинское посольство в Оттаве и консульство в Торонто.