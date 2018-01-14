Украина открыла три визовых центра в Китае

Источник: Корреспондент.net

Украина открыла визовые центры в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, которые начнут работать 15 января. Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае.

"С целью улучшения услуг для путешествующих из Китая в Украину Посольство Украины в Китайской Народной Республике открыло Визовые центры. Эти центры, расположенные в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, начнут свою работу 15 января 2018 года", - говорится в сообщении.

В ведомстве открытие центров объясняют тем, что "путешественники из Китая в Украину составляют значительное количество".

В посольстве также утверждают, что новые центры имеют хорошую инфраструктуру и удлиненные часы приема документов. Также они имеют сайт и колл-центр.