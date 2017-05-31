Украина отстает от плана выполнения Ассоциации

Источник: КорреспонденТ.net

Украина отстает от плана имплементации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявила Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседания Кабинета министров Украины в среду, 31 мая.

"Мы много в чем отстаем в графике выполнения Соглашения, и это отставание является достаточно значительным. Я уже говорила в марте, что в 2016 году Украина имплементировала из запланированных 130 актов права ЕС всего 26 в свое законодательство", – сказала она.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что ни в одной из сфер Соглашение не было выполнено полностью: будь это сфера транспорта или финансов, предоставления услуг таможней.

В то же время вице-премьер добавила, что в исполнении соглашения есть и ряд положительных результатов: экспорт товаров в ЕС вырос на 25% (в I квартале 2017 года); принят ряд евроинтеграционных актов в сферах энергетики, государственных закупок, охраны окружающей среды.

Кроме того, отменены 12 тысяч ДСТУ, приведены к нормам ЕС практически все технические регламенты, принят закон об открытости данных и т.д.