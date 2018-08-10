Украина ожидает рекордный урожай кукурузы

Источник: Корреспондент.net

В этом году в Украине ожидается рекордный урожай кукурузы. Об этом в пятницу, 10 августа, заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

“Ожидаем рекорд по валовому сбору кукурузы. У нас было много ожидаемых рекордов в этом году, но погода постоянно вносит какие-то коррективы. Мы будем видеть по кукурузе, который у нас есть вал. Но я все же думаю, что мы останемся”, - сказал Мартынюк во время подписания Меморандума о взаимопонимании на 2018/19 МГ с представителями профессиональных объединений участников зернового рынка.

По его словам, более точная информация об объемах урожая будет известна 29 сентября. По прогнозам, урожай кукурузы вырастет на 4% - до 25,5 млн тонн.

Минагрополитики и участники зернового рынка закрепили в меморандуме прогнозный объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году на уровне 16 млн тонн против 16,5 млн тонн на предыдущий МГ.

Согласно приложению к меморандуму, объем экспорта продовольственной пшеницы, который может быть экспортирован в этом МГ, определен на уровне 8 млн тонн и 8 млн тонн - фуражной пшеницы.

Ранее Минагропрод повысил прогноз урожая пшеницы на 1 млн тонн - до 24 млн тонн, из них 13 млн тонн – продовольственной. По предварительным оценкам министерства, соотношение "продовольственные классы/фураж" в урожае пшеницы 2018 году составит 55/45. Потребность внутреннего рынка в продовольственной пшенице оценивается в 4,5-5 млн тонн.

Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых, из них экспорт пшеницы составил 17,14 млн тонн.