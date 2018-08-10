Украина ожидает рекордный урожай кукурузы
Источник: Корреспондент.net
По его словам, более точная информация об объемах урожая будет известна 29 сентября. По прогнозам, урожай кукурузы вырастет на 4% - до 25,5 млн тонн.
Минагрополитики и участники зернового рынка закрепили в меморандуме прогнозный объем экспорта пшеницы в 2018/2019 маркетинговом году на уровне 16 млн тонн против 16,5 млн тонн на предыдущий МГ.
Согласно приложению к меморандуму, объем экспорта продовольственной пшеницы, который может быть экспортирован в этом МГ, определен на уровне 8 млн тонн и 8 млн тонн - фуражной пшеницы.
Ранее Минагропрод повысил прогноз урожая пшеницы на 1 млн тонн - до 24 млн тонн, из них 13 млн тонн – продовольственной. По предварительным оценкам министерства, соотношение "продовольственные классы/фураж" в урожае пшеницы 2018 году составит 55/45. Потребность внутреннего рынка в продовольственной пшенице оценивается в 4,5-5 млн тонн.
Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых, из них экспорт пшеницы составил 17,14 млн тонн.