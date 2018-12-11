Украина падает. Рейтинг производителей вооружения

Источник: Корреспондент.net

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал ежегодный рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2017 год.

В докладе госконцерн Укроборонпром занял 81 место, опустившись на две позиции по сравнению с предыдущим годом. Лидером гонки вооружений остаются США. Россия впервые заняла второе место.

Укроборонпром в топ-100 по продаже оружия

Украина в этом рейтинг SIPRI входит в группу "другие признанные производители". Это также военно-промышленные компании Австралии, Канады, Израиля, Японии, Польши, Сингапура и Южной Кореи. Всего их в рейтинге 17.

В исследовании говорится, что объем продаж вооружений этой группы сократился на 6,9 процента - до 27,9 миллиарда долларов. Объем продаж этих компаний в 2017 году составил семь процентов от общего рейтинга.

В этой категории остаются лидером японские компании. Япония занимает шестое место среди крупнейших производителей оружия в мире.

Украина представлена в рейтинге одной компанией - госконцерном Укроборонпром. Его объемы продаж оружия по сравнению с 2016 годом упали на 11 процентов - до одного миллиарда долларов. В исследовании говорится, что это связано с инфляцией.

Укроборонпром в топ-100 крупнейших производителей оружия мира опустился на две позиции и находится на 81 месте.

Украина на 11 месте среди мировых экспортеров

Согласно докалду SIPRI Крупнейшие экспортеры основных видов вооружений и их основные клиенты, опубликованному в конце марта этого года, за последние пять лет Украина заняла 11 место среди мировых экспортеров оружия, обеспечив 1,7 процента всего мирового экспорта вооружений.

В предыдущее пятилетие ее доля составляла 2,1 процента. Таким образом, с 2008 до 2017 года поставки оружия из Украины снизились на 26 процентов.

Впериод 2012-2016 годов Украина занимала девятое место среди стран-экспортеров оружия в мире, а в предыдущий пятилетний период и вовсе четвертое место.

Основные экспортеры вооружения:

Из отчета SIPRI следует, что основным импортером украинского оружия стала Россия, которая приобрела 23 процента всего оружейного экспорта Украины. На втором месте Китай, на третьем - Таиланд.

Годом ранее Стокгольмский институт выпустил исследование, в котором РФ также была крупнейшим покупателем вооружения Украины.

Тогда сообщалось, что в 2016 году Украина экспортировала в Россию военных товаров на сумму 169 миллионов долларов, что на 72 процента больше, чем во времена президентства Виктора Януковича.

Тогда государственный концерн Укроборонпром заявил, что информацию о поставках украинского оружия в Россию не является действительной. Подробно в материале РФ - главный импортер оружия Украины: доклад SIPRI.

Производство и торговля оружием растет

В последнем докладе SIPRI говорится, что в прошлом году объем продаж вооружений и военных услуг 100 крупнейшими военно-промышленными компаниями мира составил 398,2 миллиарда долларов, что на 2,5 процента больше, чем годом ранее.

Американцы продолжили лидировать в рейтинге SIPRI: в топ-100 вошли 42 компании из США. В 2017 году совокупный объем продаж вооружений американскими компаниями вырос на два процента и составил 226,6 миллиарда, или 57 процента от общего объема.

Объем продаж российскими компаниями составил 9,5 процента от совокупного в рейтинге, что позволило РФ впервые в этом веке стать вторым по величине производителем вооружений в мире, обойдя Великобританию.

Годовой оборот десяти крупнейших российских концернов вырос на 8,5 процента до 37,7 миллиарда. А крупнейший производитель и продавец вооружения в России Алмаз-Антей поднялся в топ-10 мировых компаний.

Совокупный оборот европейского ВПК на мировом рынке вырос на 3,8 процента и составил в 2017 году 94,8 миллиарда долларов. Крупнейшим производителем оружия в Западной Европе осталась Великобритания, за ней следует Франция.